Jhansi News: 36 घंटे का निर्जल व्रत शुरू, आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी व्रती

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प्रसाद को सभी श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। इसके पश्चात 36 घंटे का निर्जल व्रत शुरू हुआ, जो 16 नवंबर सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने एवं पूजा अर्चना के पश्चात समापन होगा। इधर आईटीआई क्षेत्र में लगभग 30 परिवारों ने अपने-अपने घरों में सपरिवार खरना किया। उदय शंकर यादव, शिवम यादव, शुभम यादव, मालती देवी, उर्मिला देवी, सुदर्शन राय आदि प्रमुख रहे। बिहार-पूर्वांचल सांस्कृतिक कुटुंब के शैलेश राय ने बताया कि रविवार को जल में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा।पूजन सामग्री तैयार करने में सभी का सहयोगछठ पूजा के लिए पूजन सामग्री तैयार करने में व्रतियों के सहयोग के लिए परिवार के साथ ही रिश्तेदार भी सहयोग कर रहे हैं। ठेकुआ सहित अन्य सामग्री विशेष पवित्रता के साथ तैयार की जा रही है। व्रतियों को कोई परेशानी न हो, इसका भी परिजन ख्याल रख रहे हैं। लोगों में, विशेषकर बच्चों में भारी उत्साह है। पूजा के दऊरा (बड़ी टोकरी) को खास रूप से सजाया गया है।छठ पूजा व्रत आस्था एवं विश्वास का महापर्व है। घर में सुख, शांति, आनंद एवं परिवार की खुशहाली के लिए सभी महिला श्रद्धालु भक्ति भाव से व्रत रखती हैं।-रेणु सिंहखरना में प्रमुख प्रसाद खीर एवं रोटी होती है। मान्यता है कि प्रसाद ग्रहण करने से आरोग्य एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। छठी मईया का आशीर्वाद मिलता है।-श्रद्धा सिंहछठ व्रत पिछले कई वर्षों से रख रही हूं। परिवार के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए यह व्रत श्रद्धा से रखा जाता है। छठी मईया सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं।-किरन शर्माबिहार एवं पूर्वांचल में छठ पूजा व्रत का विशेष धार्मिक महत्व है। सभी महिला श्रद्धालु 36 घंटे का निर्जल व्रत रखकर छठी मईया एवं भगवान सूर्य की पूजा आराधना करती हैं।-रश्मि शर्मा