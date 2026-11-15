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Jhansi News: कच्चा मकान ढहा, गर्भवती महिला घायल

Sun, 15 Nov 2026 01:50 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:50 AM IST
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Kachha house collapses; pregnant woman injured
बंगरा। विकासखंड बंगरा के मगरवारा ग्राम के खिरक छिंगेवारा में शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे एक कच्चा मकान अचानक ढह गया। हादसे में 25 वर्षीय गर्भवती महिला पिंकी कुशवाहा मलबे की चपेट में आकर घायल हो गईं। आसपास के ग्रामीणों ने तत्काल पिंकी को मलबे से बाहर निकाला। उन्हें उपचार के लिए मऊरानीपुर ले जाया गया। मकान ढहने से घर का टीवी, फ्रिज, कपड़े और अनाज सहित गृहस्थी का सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे बेहद गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। सरकारी आवास योजना में उनका नाम सूची में आया था, लेकिन काट दिया गया। अब वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। संवाद
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