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Jhansi News: विजयादशमी आज, रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतलों का होगा दहन

Tue, 20 Oct 2026 02:20 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:20 AM IST
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Today is Vijayadashami; effigies of Ravana, Kumbhakarna, and Meghnada will be set ablaze.
सदर बाजार&nbsp;जिम&nbsp;खाना&nbsp;मैदान&nbsp;में&nbsp;दशहरा&nbsp;पर&nbsp;रावण,&nbsp;कुंभकर्ण&nb
झांसी। मंगलवार को महानगर में विजयादशमी पर्व उल्लास से मनाया जाएगा। मुक्ताकाशी मंच के समीप दशहरा मैदान, जिमखाना मैदान सदर, प्रेमनगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाद के विशालकाय पुतलों का दहन होगा। आतिशबाजी का आकर्षक मुकाबला होगा। इससे पहले भगवान श्रीराम एवं रावण की सेनाएं भ्रमण करेंगी, जो आकर्षण रहेगा। वहीं, दशहरा पर महानगर में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा जयकारों के साथ निकलेगी। विभिन्न संगठनों की ओर से शस्त्र पूजन कार्यक्रम होंगे।
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श्रीरामलीला कमेटी सदर बाजार के सदस्य विकास खत्री ने बताया कि जिमखाना मैदान में शाम पांच बजे से विजयादशमी समारोह शुरू होगा। रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाद के विशालकाय पुतलों का दहन होगा। इस दौरान आतिशबाजी का मुकाबला होगा, जो आकर्षण रहेगा। रावण का पुतला 50 फीट एवं कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतले 45-45 फीट के होंगे। इससे पहले श्रीराम एवं रावण की सेनाएं भ्रमण करेंगी। श्रीराम का विजयी तिलक होगा। इधर, श्रीराम लीला प्रेम नाट्य समिति प्रेमनगर के तत्वावधान में मंगलवार को शाम छह बजे नीम वाली माता मंदिर के सामने मैदान में विजयादशमी समारोह होगा। मुख्य संचालक सियाराम शरण चतुर्वेदी ने बताया कि रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाद के चलायमान विशालकाय पुतलों का दहन एवं आतिशबाजी का शानदार मुकाबला होगा।
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इधर, बुंदेलखंड दशहरा कमेटी की ओर से मुक्ताकाशी मंच के समीप दशहरा मैदान में विजयादशमी समारोह होगा। रंगोली, फैंसी ड्रेस, मेहंदी प्रतियोगिताएं होंगी। विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। दोपहर में राम बरात निकलेगी। शाम छह बजे से आतिशबाजी एवं लाइट एंड साउंड शो, लेजर शो आकर्षण होगा। 400 फीट की सोने की लंका विशेष आकर्षण रहेगी। रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाद के लगभग 80 फीट के विशालकाय पुतलों का दहन होगा।
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इधर, मां दुर्गा उत्सव समिति द्वारा विजयादशमी पर्व पर दोपहर 2:30 बजे से मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा एवं श्रीराम व रावण की सेना का जुलूस निकलेगा। युवा ब्राह्मण महासंघ के तत्वावधान में श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में दोपहर 12 बजे शस्त्र पूजन एवं संगोष्ठी होगी। वहीं, श्री सिद्धेश्वर मंदिर में धर्माचार्य हरिओम पाठक की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कहा गया कि 20 अक्तूबर को विजयादशमी पर्व मनेगा। मां दुर्गा एवं मां महाकाली की प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा निकलेगी। सभी दुर्गा उत्सव समितियों से आग्रह किया कि शोभायात्रा में मानक के अनुसार डीजे बजाएं। बैठक में रवीश त्रिपाठी, राकेश चतुर्वेदी, रमेश सेन, राजीव पाठक आदि मौजूद रहे।
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