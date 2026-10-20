Jhansi News: एपी एक्सप्रेस से 2.55 करोड़ की चांदी बरामद

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ग्वालियर से मिली सूचना के आधार पर आरपीएफ की संयुक्त टीम ने एपी एक्सप्रेस के सामान्य कोच में जांच की। इस दौरान चार सफेद प्लास्टिक के बोरों में डिब्बों और पन्नी में रखे चांदी के आभूषण मिले। आरपीएफ के विजिलेंस प्रभारी बबलू कुमार के मुताबिक, आभूषणों के अलावा शील्ड भी जब्त की गई हैं।आगरा से नागपुर ले जाने का दावापकड़े गए व्यक्ति की पहचान नारद तोमर (22) निवासी ग्राम मोटिन, थाना अमोला, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। उसने आभूषण आगरा से नागपुर ले जाने की बात कही। उसका दावा था कि ये आभूषण आगरा की नमक की मंडी और लुहार गली के कुछ व्यापारियों के हैं। हालांकि, सामान के साथ बिल और परिवहन संबंधी दस्तावेज नहीं मिले।जीएसटी विभाग को सौंपा सामानमामले की जानकारी मिलने पर राज्य कर विभाग, झांसी की सचलदल पंचम इकाई के सहायक आयुक्त मनीष श्रीवास्तव आरपीएफ पोस्ट पहुंचे। उन्होंने बताया कि चांदी की वास्तविक कीमत का निर्धारण अधिकृत टंच संस्था से मूल्यांकन के बाद किया जाएगा। उसके बाद बिल न मिलने पर टैक्स वसूला जाएगा। शुद्ध चांदी पर टैक्स लगेगा और शेष धातु पर लोहे के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा। आवश्यक वजन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद बरामद सामान और संबंधित व्यक्ति को विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। अब राज्य कर विभाग मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।