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Jhansi News: एपी एक्सप्रेस से 2.55 करोड़ की चांदी बरामद

Tue, 20 Oct 2026 02:19 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:19 AM IST
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Silver worth Rs 2.55 crore seized from AP Express
आरपीएफ ने चांदी के साथ युवक को पकड़ा l श्रोत स्वयं
झांसी। आगामी त्योहारों के मद्देनजर ट्रेनों में जांच के दौरान रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की क्राइम विंग और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पोस्ट की संयुक्त टीम ने सोमवार को एपी एक्सप्रेस से 133 किलोग्राम चांदी के आभूषण समेत अन्य सामान बरामद किया। चार सफेद प्लास्टिक के बोरों में मिले सामान की अनुमानित कीमत 2.55 करोड़ आंकी गई है। बरामद सामान के साथ बिल और परिवहन संबंधी दस्तावेज नहीं मिले। टीम ने युवक नारद तोमर को पकड़कर बरामद सामान के साथ राज्य कर विभाग (जीएसटी) को सौंप दिया।
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ग्वालियर से मिली सूचना के आधार पर आरपीएफ की संयुक्त टीम ने एपी एक्सप्रेस के सामान्य कोच में जांच की। इस दौरान चार सफेद प्लास्टिक के बोरों में डिब्बों और पन्नी में रखे चांदी के आभूषण मिले। आरपीएफ के विजिलेंस प्रभारी बबलू कुमार के मुताबिक, आभूषणों के अलावा शील्ड भी जब्त की गई हैं।
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आगरा से नागपुर ले जाने का दावा
पकड़े गए व्यक्ति की पहचान नारद तोमर (22) निवासी ग्राम मोटिन, थाना अमोला, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। उसने आभूषण आगरा से नागपुर ले जाने की बात कही। उसका दावा था कि ये आभूषण आगरा की नमक की मंडी और लुहार गली के कुछ व्यापारियों के हैं। हालांकि, सामान के साथ बिल और परिवहन संबंधी दस्तावेज नहीं मिले।
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जीएसटी विभाग को सौंपा सामान
मामले की जानकारी मिलने पर राज्य कर विभाग, झांसी की सचलदल पंचम इकाई के सहायक आयुक्त मनीष श्रीवास्तव आरपीएफ पोस्ट पहुंचे। उन्होंने बताया कि चांदी की वास्तविक कीमत का निर्धारण अधिकृत टंच संस्था से मूल्यांकन के बाद किया जाएगा। उसके बाद बिल न मिलने पर टैक्स वसूला जाएगा। शुद्ध चांदी पर टैक्स लगेगा और शेष धातु पर लोहे के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा। आवश्यक वजन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद बरामद सामान और संबंधित व्यक्ति को विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। अब राज्य कर विभाग मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।
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