Jhansi News: पुलिस की तीन गाड़ियों को टक्कर मारकर भागे रीलबाज, पीछा कर दबोचे गए

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काफी देर तक पीछा करने और घेराबंदी के बाद पुलिस ने कार सवार प्रेमनगर के सिल्वर्ट गंज निवासी शोएब अनवर (19), पुलिया नंबर नौ निवासी सागर पाल (20), वीर चौधरी (20), महावीर मोहल्ला निवासी समर्थ तिवारी (19) एवं नगरा निवासी शशांक शुक्ला (21) को पकड़ लिया।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शाम करीब छह बजे पहूज डैम के पास कार सवार युवक तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाकर रील बना रहे थे। सीपरी बाजार थाना प्रभारी जेपी चौबे समेत पुलिस टीम विसर्जन का जायजा लेने पहुंची थी, पुलिस टीम के युवकों को रोकने की कोशिश करने पर कार सवार रुकने के बजाय भागने लगे। इस पर पुलिस ने बाइक सवार चीता पुलिसकर्मियों को सूचना दी। चीता टीम के पहुंचने के बाद भी आरोपियों ने कार नहीं रोकी और चीता बाइक को टक्कर मारकर आगे निकल गए।चीता पर सवार पुलिस कर्मी अलिखेश पटेल घायल हो गया। पुलिस टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। इस दौरान कार सवारों ने सामने से आ रही क्षेत्राधिकारी की कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद सीपरी बाजार थाना प्रभारी की कार को भी टक्कर मार दी। पुलिस टीम ने पीछा करके के साथ ही उनको आखिरकार घेरकर पकड़ लिया। पुलिस कार समेत पांचों आरोपियों को पकड़कर थाने लाई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वह रील बनाने के लिए यहां अक्सर आते थे। उनकी कार में काला शीशा चढ़ा हुआ था। एसएसपी विकास कुमार के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई कराई जा रही है।