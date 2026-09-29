Jhansi News: एटीएम में ऐसी जालसाजी, नकदी निकली तो मशीन में ही फंस गई

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एटीएम से नकदी नहीं मिलने की सात शिकायतें बैंक तक पहुंचने के बाद मामले का खुलासा हुआ। बैंक अधिकारियों ने एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो एक संदिग्ध युवक नजर आया। बैंक की ओर से नवाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध युवक का पोस्टर भी जारी किया है।कैश ट्रे में गोंद से चिपकाई स्ट्रिपबैंक ऑफ बड़ौदा की मेडिकल कॉलेज शाखा स्थित एटीएम बूथ में इस तरह की जालसाजी सामने आई है। शाखा प्रबंधक सतीश कुमार ने पुलिस को बताया कि कई ग्राहकों ने एटीएम से नकदी नहीं निकलने की शिकायत की थी। एक ही बूथ से लगातार शिकायतें मिलने पर बैंक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। वहां कैश निकलने वाली जगह पर गोंद के सहारे एक अतिरिक्त स्ट्रिप चिपकी मिली। स्ट्रिप इतनी बारीक थी कि सामान्य तौर पर बाहर से नजर नहीं आ रही थी।ग्राहक के जाने के बाद निकालता था रकमसीसीटीवी फुटेज की जांच में एक युवक एटीएम की कैश ट्रे के पास स्ट्रिप लगाता हुआ दिखाई दिया। जांच में सामने आया कि ग्राहक के एटीएम से नकदी निकालने पर रकम इसी स्ट्रिप के बीच फंस जाती थी। ग्राहक को इसका पता नहीं चलता और वह एटीएम बूथ से चला जाता था। उसके कुछ देर बाद संदिग्ध युवक वहां पहुंचकर स्ट्रिप में फंसी नकदी निकाल लेता था। इसके बाद वह दोबारा स्ट्रिप चिपका देता था।पुलिस के मुताबिक नौ अगस्त से एक सितंबर के बीच अलग-अलग समय पर इस तरह से कई बार नकदी फंसाकर निकालने की आशंका है। आसपास के अन्य एटीएम बूथों पर भी इसी तरह की वारदात किए जाने की आशंका है। पुलिस इनकी भी जांच कर रही है।भोपाल में पकड़े गए गिरोह से भी जोड़कर जांचइसी तरीके से एटीएम में जालसाजी करने वाले एक गिरोह के भोपाल में सक्रिय होने की जानकारी पुलिस की जांच में सामने आई है। जुलाई में भोपाल पुलिस ने इस गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच में आरोपियों द्वारा 22 एटीएम मशीनों में गोंद के सहारे स्ट्रिप लगाकर नकदी फंसाने की बात सामने आई थी। गिरोह के कुछ सदस्य अभी फरार बताए जा रहे हैं। झांसी में हुई वारदात में भी इसी गिरोह के किसी सदस्य की भूमिका है या नहीं, पुलिस इसकी जांच कर रही है।प्राथमिकी दर्ज कर संदिग्ध युवक की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तस्वीर सार्वजनिक की गई है। संदिग्ध की पहचान और तलाश के लिए साइबर डाटा बेस की भी मदद ली जा रही है। - विकास कुमार, एसएसपी