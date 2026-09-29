Jhansi: कारोबारी के जेब से मिलीं नशीली गोलियां, सुरक्षित रखा गया विसरा, ओरछा में सातार नदी से बरामद हुआ था शव

विज्ञापन





रविवार शाम नीरज का शव ओरछा की सतार नदी में मिला था। पुलिस को जांच के दौरान उनके पास से नशीली गोलियां भी मिली थीं। आशंका जताई जा रही है कि गोलियां निगलने के बाद नीरज ने नदी में छलांग लगाई होगी। परिजनों के मुताबिक नीरज रविवार सुबह करीब 10 बजे स्कूटी लेकर घर से निकले थे। मोबाइल घर पर ही छोड़ गए थे। पुलिस ने स्कूटी के नंबर के आधार पर परिजनों से संपर्क किया। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक विसरा की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि नीरज ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया था या नहीं।

विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज निवासी किराना कारोबारी नीरज साहू (45) के शव का सोमवार को पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें जहर के भी अंश मिलने पर पुलिस ने विसरा सुरक्षित रखवा लिया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन उनके सुसाइड की वजह नहीं बता सके हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।