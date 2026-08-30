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Jhansi News: उत्कल ढाई घंटें, सूबेदार गंज दो घंटा, गाेंडवाना साढ़ेे तीन घंटै देरी से आईं

Sun, 30 Aug 2026 01:23 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Sun, 30 Aug 2026 01:23 AM IST
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The Utkal Express arrived with a delay of two and a half hours, Subedarganj by two hours, and the Gondwana Express by three and a half hours.
ललितपुर। तकनीकी कारणों से शनिवार को डाउन रूट की उत्कल, हीराकुंड और सूबेदारगंज एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन घंटों की देरी से आईं। पुरी से हरिद्वार की ओर जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस शनिवार को तड़के 3.33 बजे के स्थान पर ढाई घंटे विलंब होकर सुबह 6.03 बजे आई। हीराकुंड एक्सप्रेस शनिवार को सुबह 5.59 बजे के स्थान पर 1.24 घंटा विलंब होकर सुबह 7.23 बजे आई। वहीं झांसी, उरई, गोविंदपुरी, फतेहपुर के रास्ते सूबेदारगंज जाने वाले सूबेदारगंज विशेष एक्सप्रेस शनिवार को सुबह 10.38 बजे के स्थान पर सवा दो घंटा विलंब होकर दोपहर 12.53 बजे आई। इसी प्रकार डाउन रूट की ही कुशीनगर एक्सप्रेस शाम 5.49 बजे के स्थान पर 1.09 घंटा विलंब से आई। जबकि डाउन रूट की अमृतसर एक्सप्रेस शाम 6.41 बजे के स्थान पर पौने दो घंटा विलंब होकर रात 8.25 बजे आई। वहीं डाउन रूट की पातालकोट एक्सप्रेस रात 7.49 बजे के स्थान पर सवा घंटे विलंब होकर रात 9.03 बजे आई। जबकि डाउन रूट की मालवा एक्सप्रेस रात 8.16 बजे के स्थान पर पौने दो घंटे विलंब होकर रात दस बजे आई। वहीं गोंडवाना एक्सप्रेस भी रात 10.20 बजे के स्थान पर साढ़े तीन घंटे विलंब होकर देर रात पौने दो बजे आने की संभावना जताई गई।
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