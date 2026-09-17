Jhansi News: रेलवे ने मियावाकी पद्धति से 1.15 लाख पौधे लगाकर बनाया घना वन

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मंडल रेलवे और वन विभाग के बीच 28 जनवरी को समझौता ज्ञापन हुआ था। इसके बाद इस दिशा में काम शुरू किया गया। आरपीएफ टीए कैंप में 1.30 हेक्टेयर में 32 हजार पौधे लगाए गए। इलेक्ट्रिक लोको शेड के पास 2.09 हेक्टेयर में 83 हजार पौधे रोपे गए हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने यह जानकारी दी। वन विभाग आगामी चार वर्षों तक इन पौधों का संरक्षण और रखरखाव करेगा।स्टेशन से कॉलोनी तक हरियाली बढ़ाने की तैयारीमियावाकी पद्धति में पौधों को सामान्य पौधरोपण की तुलना में कम दूरी पर लगाया जाता है। एक वर्ग मीटर में करीब तीन से पांच पौधे लगाए जाते हैं। पौधरोपण से पहले मिट्टी को पौधों के अनुकूल तैयार किया जाता है। शुरुआती वर्षों में नियमित देखभाल से पौधे तेजी से बढ़कर घना वन क्षेत्र बनाते हैं। इस पहल का उद्देश्य धूल प्रदूषण घटाने के साथ जैव विविधता को सहारा देना है। रेलवे झांसी मंडल के अन्य उपयुक्त स्थलों पर भी ऐसे सघन वन विकसित करने की योजना बना रहा है।मियावाकी पद्धति से हरित क्षेत्र एक नजर मेंकुल भूमि: 3.39 हेक्टेयरकुल पौधे: 1.15 लाखआरपीएफ टीए कैंप: 1.30 हेक्टेयर, 32 हजार पौधेइलेक्ट्रिक लोको शेड के पास: 2.09 हेक्टेयर, 83 हजार पौधेप्रजातियां: 35 देशी, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व कीदेखभाल: वन विभाग, चार वर्षएमओयू: 28 जनवरी 2026