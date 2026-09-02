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Jhansi News: दानपेटी खोलने और राशि गणना की होगी वीडियोग्राफी

Wed, 02 Sep 2026 01:16 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:16 AM IST
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The opening of the donation box and the counting of the amount will be videographed.
संवाद न्यूज एजेंसी
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दतिया। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें प्रसिद्ध पीतांबरा पीठ और वनखंडेश्वर महादेव मंदिरों की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम दर्शन, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और दान में पारदर्शिता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में भीड़ नियंत्रण के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश और निकास की अलग-अलग व्यवस्था करने का निर्णय हुआ। श्री वनखंडेश्वर महादेव और हनुमान मंदिर में दानपेटियां रखी जाएंगी। दानपेटी खोलने और राशि गणना के दौरान वीडियोग्राफी होगी। इसमें न्यूनतम पांच लोगों की मौजूदगी अनिवार्य होगी, जिसमें एक पुजारी शामिल होगा। दानराशि के संधारण हेतु पुजारी और एसडीओ राजस्व के संयुक्त नाम से बैंक खाता खुलेगा। सामान्य दिनों में प्रतिदिन अधिकतम एक अभिषेक कराया जा सकेगा। श्रावण मास या विशेष पर्वों पर अधिकतम तीन अभिषेक की अनुमति होगी।
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अधिक अभिषेक के लिए एसडीओ राजस्व की पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिए क्यूआर कोड आधारित रसीद जारी की जाएगी। मंदिर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी सतत निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी बनेगा। पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल, मंदिर प्रबंधक सीएम मिश्रा और एसडीओ राजस्व सहरी सोनाली राजपूत बैठक में उपस्थित रहे। ये सभी नए नियम 7 सितंबर से प्रभावी होंगे।
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