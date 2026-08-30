Jhansi News: बेतवा के पानी से भरी जा रही गोविंद सागर बांध की खाली झोली

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विंध्याचल पर्वत शृंखला से घिरे जनपद को बांधों और नदियों का जिला कहा जाता है। यहां पर चौदह बांध परियोजनाएं हैं। इसमें शहजाद नदी पर साइफन प्रणाली से युक्त गोविंद सागर बांध सबसे पुराने बांधों में है। बांध का पूर्ण जलस्तर 363.93 मीटर है। जबकि न्यूनतम जलस्तर 357.83 मीटर है और इसमें 96.84 एमसीएम भंडारण क्षमता है। बांध के पानी का 60 फीसदी हिस्सा फसलों की सिंचाई के लिए आरक्षित रहता है। वहीं बांध से शहर व रेलवे विभाग को पेयजल आपूर्ति की जाती है। इस साल जिले में जून और जुलाई माह में सामान्य से कम बारिश हुई थी। वहीं अगस्त में कुछ राहत भरी बारिश होने से बांध के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। लेकिन यह लबालब नहीं हो पा रहा था और बांध खाली बना हुआ था। रबी सीजन में किसानों को सिंचाई और शहर को साल भर पेयजल आपूर्ति के लिए बांध में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई विभाग ने एक कार्ययोजना तैयार की थी। जिसमें बेतवा नदी पर निर्मित जाखलौन पंप कैनाल से गोविंद सागर बांध को भरने की तैयारी की गई। तैयार की गई कार्ययोजना में जाखलौन पंप कैनाल के किलोमीटर 21.700 से निकले इस्केप पर करीब 120 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराकर ककरुआ नाले के जरिये गोविंद सागर बांध में पहुंचाया जाना शामिल किया गया। जाखलौन पंप कैनाल से गोविंद सागर बांध को भरने के लिए सिंचाई विभाग ने उच्चाधिकारियों को पत्राचार किया। इस पर उच्चाधिकारियों ने आमलोगों और किसानों की आवश्यकता को देखते हुए बांध को पंप कैनाल से भरने की अनुमति दी। इसके बाद शुक्रवार को जाखलौन पंप कैनाल के दो पंप चालू किए गए और इनसे करीब 120 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना शुरू किया। यह पानी जाखलौन पंप कैनाल की नहर के जरिये ककरुआ नाले तक पहुंच और इसके बाद गोविंद सागर बांध में पहुंचने लगा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बेतवा नदी में वर्तमान समय में पर्याप्त मात्रा में पानी है, इससे जाखलौन पंप कैनाल से बांध को भरने में परेशानी नहीं होगी। जल्द ही बांध को उसकी पूर्ण क्षमता के अनुसार भर दिया जाएगा। इधर गोविंद सागर बांध को भरने की प्रक्रिया शुरू होने के के किसानों के साथ-साथ शहर के लोगों सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है।गोविंद सागर बांध एक नजर में96.84 एमसीएम पानी भंडारण क्षमता190 किलोमीटर नहर प्रणाली367.78 वर्ग किलोमीटर बांध का कैचमेट एरिया10820 हेक्टेयर भूमि सिंचित क्षमता31 एमएलडी पानी नगर की पेयजल के लिए12 एमएलडी नेहरू नगर पाइप पेयजल परियोजना0.2 एमएलडी रेलवे विभाग को आपूर्तिबांध - पूर्ण जलस्तर - न्यूनतम जलस्तर - वर्तमान जलस्तर - कुल भंडारण क्षमता - न्यूनतम भंडारण - वर्तमान भंडारण - वर्तमान में भरने का प्रतिशतगोविंद सागर - 363.93 मी. - 357.83 मी. - 362.29 मी. - 96.84 एमसीएम - 16.80 एमसीएम - 68.40 एमसीएम - 61.70 प्रतिशतशहजाद - 321.80 मी. - 310.50 मी. - 320.90 मी. - 130.00 एमसीएम - 8.49 एमसीएम - 111.62 एमसीएम - 85.90 प्रतिशतजामनी - 403.55 मी. - 396.39 मी. - 402.65 मी. - 92.87 एमसीएम - 8.80 एमसीएम - 61.99 एमसीएम - 73.70 प्रतिशतसजनाम - 373.20 मी. - 367.20 मी. - 371.54 मी. - 83.50 एमसीएम - 8.65 एमसीएम - 53.52 एमसीएम - 59.90 प्रतिशतरोहिणी - 396.39 मी. - 393.00 मी. - 395.20 मी. - 12.11 एमसीएम - 3.82 एमसीएम - 8.07 एमसीएम - 51.30 प्रतिशतउटारी - 326.80 मी. - 322.80 मी. - 325.90 मी. - 15.09 एमसीएम - 2.94 एमसीएम - 11.25 एमसीएम - 68.40 प्रतिशतराजघाट - 371.00 मी. - 357.00 मी. - 370.45 मी. - 2200 एमसीएम - 250.00 एमसीएम - 2067.50 एमसीएम - 94.00 प्रतिशतमाताटीला - 308.45 मी. - 301.45 मी. - 306.90 मी. - 641.06 एमसीएम - 78.48 एमसीएम - 476.25 एमसीएम - 74.30 प्रतिशतकचनौंदा - 341.70 मी. - 334.75 मी. - 341.35 मी. - 69.00 एमसीएम - 8.05 एमसीएम - 53.41 एमसीएम - 77.40 प्रतिशतलोअर रोहिणी - 368.00 मी. - 363.00 मी. - 367.30 मी. - 12.74 एमसीएम - 0.72 एमसीएम - 9.44 एमसीएम - 74.10 प्रतिशतजमड़ार - 368.00 मी. - 363.00 मी. - 367.65 मी - 16.45 एमसीएम - 0.42 एमसीएम - 13.90 एमसीएम - 84.10 प्रतिशतभावनी - 312.38 मी. - 309.64 मी. - 311.25 मी. - 27.33 एमसीएम - 3.51 एमसीएम - 18.23 एमसीएम - 66.70 प्रतिशतबंडई - 403.50 मी. - 397.00 मी. - 402.35 मी. - 12.59 एमसीएम - 1.49 एमसीएम - 9.52 एमसीएम - 75.60 प्रतिशतभौंरट (निर्माणाधीन)- 360.90 मी. - 354.55 मी. - 355.10 मी. - 45.08 एमसीएम - 4.53 एमसीएम - 5.25 एमसीएम - 1.80 प्रतिशतगोविंद सागर बांध के इस मानसून सीजन में क्षमता से नहीं भरने की संभावना को देखते हुए संबंधित विभाग ने जाखलौन पंप कैनाल से बांध भरने को पत्र दिया था। डीएम और विभागीय उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बांध को पंप कैनाल से भरा जा रहा है। पंप कैनाल के दो पंप चलाकर करीब 120 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जोकि ककरुआ नाले के जरिए बांध में पहुंच रहा है।- अजय कुमार, अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खंड प्रथम