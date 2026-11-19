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यह मंदिर लंबे समय से उपेक्षा का शिकार था और बदहाल हो चुका था। नामदेव समाज के लोगों ने आपसी सहयोग से इसका जीर्णोद्धार कराया। इसके बाद नई मूर्तियों की स्थापना के लिए यह धार्मिक आयोजन किया गया। धर्मगुरु आचार्य अनुज कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में सर्वोदय तालाब से कलशयात्रा शुरू हुई। इसमें 51 महिलाएं सिर पर कलश रखकर मंगल गीत गाती हुई चल रही थीं। मुख्य यजमान विनोद कुमार नामदेव बिजना ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। इस दौरान राकेश नामदेव, राजकुमार दीक्षित, चंद्रशेखर नामदेव, रूपम नामदेव, ओमप्रकाश, जीडी नामदेव आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।

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टहरौली। कस्बे के करीब सौ वर्ष पुराने प्राचीन नामदेव महाराज मंदिर में बुधवार को विठ्ठल भगवान और संत शिरोमणि नामदेव महाराज की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान भव्य कलशयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।