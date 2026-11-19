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नगर के विभिन्न मोहल्लों से होते हुए महिलाओं ने पारंपरिक नगर घेरा किया। इस दौरान पूरा नगर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम मोहल्ला तलापुरा स्थित श्रीविहारी जू मंदिर परिसर में हुआ। अध्यक्ष ने पुष्प वर्षा कर कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं का स्वागत किया। मुख्य सड़क से मंदिर तक फूल बिछाए गए थे। इन फूलों पर से गुजरते हुए महिलाएं ठाकुर श्रीविहारी जू के मंदिर पहुंची। उन्होंने भगवान के मनोहारी दर्शन कर अपनी श्रद्धा प्रकट की।मंदिर परिसर में महिलाओं ने भक्ति गीतों पर नृत्य किया। राधा-कृष्ण के स्वरूप में सजी रौनक साहू और नैना कुशवाहा आकर्षण का केंद्र रहीं। इन बच्चियों ने नगर परिक्रमा के दौरान भी महिलाओं का साथ दिया। सभी महिलाओं ने नागा संत गोपालदास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। सतीश पाठक ने श्रीविहारी जू महाराज का फूलों से भव्य शृंगार किया था।