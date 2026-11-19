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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा झांसी महानगर जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह और विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष संजीव अग्रवाल एवं वरिष्ठ समाजसेवी डीके तिवारी रहे। अतिथियों ने मां सरस्वती और राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया।संस्थान के संस्थापक डॉ. वैभव गुप्त ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देते हैं। उपाध्यक्ष वर्णिका गुप्त ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता और करियर परामर्श को बढ़ावा देने की बात कही। मुख्य अतिथि ने संस्थान के शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रयासों की सराहना की। विशिष्ट अतिथियों ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।प्रबंध न्यासी डॉ. अंजलि गुप्त ने सभी अतिथियों का आभार जताया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आशीष कुमार तिवारी और विद्यापीठ इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या डॉ. प्रीति जैन ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ।