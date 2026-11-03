फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Tarini and Nitin emerged victorious in table tennis.

Jhansi News: टेबल टेनिस में तारिणी और नितिन ने मारी बाजी

Tue, 03 Nov 2026 02:00 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Tarini and Nitin emerged victorious in table tennis.
झांसी। बिजौली स्थित शारदा देवी डिग्री कॉलेज में सोमवार को आयोजित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालयीय टेबल टेनिस महिला एवं पुरुष प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। महिला वर्ग में बांदा और पुरुष वर्ग में ललितपुर के खिलाड़ियों का दबदबा रहा।
विज्ञापन

पुरुष वर्ग में नेहरू महाविद्यालय ललितपुर के नितिन साहू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि सृजल ने तीसरे स्थान पर रहे। पहलवान गुरुदीन महाविद्यालय ललितपुर के अजय जोशी दूसरे स्थान पर रहे। शारदा देवी डिग्री कॉलेज के आदर्श वर्मा चौथे और बीयू परिसर के राकेश कुमार पांचवें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में एकलव्य महाविद्यालय बांदा की तारिणी कुशवाहा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। शारदा देवी डिग्री कॉलेज की रोशनी झा ने दूसरा स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।
विज्ञापन

विश्वविद्यालय के क्रीड़ाधिकारी एवं खेल परिषद के सचिव डॉ. सूरज पाल सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। उन्होंने खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास कर अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. विजेता सिंह राठौर, क्रीड़ा समिति के धीरज पाल, राजकुमार गौतम, पंकज सिंह और खेमराज आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed