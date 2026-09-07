Jhansi News: स्ट्रीट लाइटों की बत्ती गुल, अंधेरे में शहर

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बारिश के दौरान स्ट्रीट लाइटों में खराबी की मुख्य वजह कार्बन जमना बताया जा रहा है। इसके अलावा लाइट की फिटिंग और कनेक्शन में पानी पहुंचने से विद्युत फॉल्ट की आशंका बढ़ जाती है। पुराने केबल और ढीले कनेक्शन भी बारिश में परेशानी बढ़ाते हैं।वार्ड 13 कोछाभांवर की पार्षद पूजा श्रीवास ने बताया कि मौजूदा समय में बूढ़ा व मैरी में 20-20, कोछाभांवर और सिमिलिया में 40 स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। इसके अलावा भी वार्ड के कई मोहल्लों में स्ट्रीट लाइटें खराब हो गई हैं। यह बारिश के दौरान ही हुई हैं। इन्हें जल्द सुधरवाया जाना चाहिए।इसी तरह, वार्ड 23 लहरगिर्द प्रथम के पार्षद कामेश अहिरवार ने बताया कि बारिश के दौरान स्ट्रीट लाइटें खराब होने की समस्या करीब 20 फीसदी बढ़ी है। अभी मुरारी नगर में 15 से 20, लहरगिर्द में 30, पैच मोहल्ला में पांच-सात, लहर की देवी मंदिर के पास 15 स्ट्रीट लाइटें खराब हो गई हैं।पाल मोहल्ला में एक, लहरगिर्द में दो हाई मास्ट लाइटें खराब हैं। वार्ड 31 लहरगिर्द द्वितीय की पार्षद रितिका तिवारी ने बताया कि महेंद्रपुरी, आईटीआई, ब्रह्म नगर समेत कई इलाकों में सौ से सवा सौ स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हुई हैं। ऐसे में अंधेरा होते ही लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मामले में मार्ग प्रकाश विभाग के जेई कल्याण राजपूत का कहना है कि कोछाभांवर, सिद्धेश्वर नगर आदि में बारिश में स्ट्रीट लाइटें खराब होने के थोड़े मामले बढ़े हैं। रोजाना टीम 10 वार्डों में जाकर लाइटें सुधार रही है। रात में दिखाई नहीं देते गड्ढे, हादसे का खतरास्ट्रीट लाइटें खराब होने से शाम से ही अंधेरा छा जाता है। ऐसे में बारिश के दौरान सड़क पर जलभराव होने से गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। इससे हादसे का खतरा भी बना हुआ है।ये बोले पार्षद................बारिश में स्ट्रीट लाइटें खराब होने की समस्या 20 फीसदी बढ़ी है। लाइटें जितनी भी खराब हों, लेकिन टीम सिर्फ पांच सुधारने के लिए ले जाती है। जो टीम लेने आती है, वही लाइट सुधारती है। ऐसे में दोपहर 12 बजे के बाद टीम फील्ड में उतरती है।-अमित राय, वार्ड तीन भट्टागांव।वार्ड में बारिश के दौरान लगातार लाइटें खराब हो रही हैं। कई लाइटें पहले से खराब पड़ी हुई हैं। इन्हें सुधारने में मार्ग प्रकाश विभाग तेजी नहीं दिखाता है। बिजौली तालाब के पास मुख्य मार्ग की डेढ़ करोड़ से साल भर पहले लगी लाइटें भी खराब हैं।- रिंकू वंशकार, वार्ड 22 बिजौली।