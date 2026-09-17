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किसानों के खातों में 6 हजार रुपये अतिरिक्त दे राज्य सरकार: मौर्य

Thu, 17 Sep 2026 02:15 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 17 Sep 2026 02:15 AM IST
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State government should provide an additional 6,000 to farmers' accounts: Maurya
मोंठ। भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश की बैठक नगर के एक विवाह घर में हुई। इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भैया राम मौर्य ने की। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं और बढ़ती कृषि लागत पर चर्चा की गई।
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संगठन पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से कई मांगें उठाईं। इनमें किसानों के खातों में प्रतिवर्ष छह हजार रुपये अतिरिक्त देने की प्रमुख मांग थी। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत छह हजार रुपये दे रही है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार को भी यह सहायता देनी चाहिए। इससे किसानों को बढ़ती कृषि लागत से राहत मिलेगी। उन्होंने खाद, बीज और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की।
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जिला अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को शासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की बात कही। प्रांतीय संगठन मंत्री कानपुर प्रांत कमलेश ने संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने का आह्वान किया। संगठन विभिन्न मांगों के समाधान के लिए धरना-प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी कर रहा है। बैठक का संचालन जिला महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला ने किया।
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