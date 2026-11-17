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पार्टी आलाकमान ने स्थानीय नेताओं को मतदाता सूची पर नजर रखने और किसी पात्र मतदाता का नाम छूटने पर उसे जुड़वाने के लिए सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर उन लोगों के नाम सूची में शामिल कराने पर जोर दिया जा रहा है, जिनके नाम किसी कारण से दर्ज नहीं हो सके हैं। इसके साथ ही सूची में दर्ज नाम, पारिवारिक विवरण और अन्य प्रविष्टियों की भी जांच की जाएगी, ताकि दोहरी या गलत प्रविष्टियों की पहचान हो सके।पार्टी नेताओं ने प्रशासन से बीएलओ के नाम और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके अलावा चिह्नित मतदाताओं की सूची रोजाना और राजनीतिक दलों को साप्ताहिक आधार पर बूथवार व विधानसभा वार सूची उपलब्ध कराने को कहा है। सपा जिलाध्यक्ष बृजेंद्र यादव ने बताया कि पुनरीक्षण अभियान के लिए विधानसभा वार पदाधिकारियों की टीमें बनाई गई हैं। बबीना, सदर, मऊरानीपुर और गरौठा विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची की निगरानी की जाएगी।एसआईआर के बाद सपा ने उठाई थीं दोहरी प्रविष्टियों की शिकायतेंएसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूची में भी सपा के स्थानीय नेताओं ने कई गड़बड़ियां सामने आने का दावा किया था। जिलाध्यक्ष बृजेंद्र यादव ने सदर, बबीना और मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में संशोधन के बावजूद कई मतदाताओं के नाम दो से पांच स्थानों पर दर्ज होने की शिकायत की थी। उनके अनुसार, सदर विधानसभा में 136, बबीना में 131 और मऊरानीपुर में 119 मतदाताओं के नाम दो से पांच जगह दर्ज थे।