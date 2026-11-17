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नगर पंचायत अध्यक्ष अरूण कुमार मिश्रा, सुरेंद्र मोहन पाठक, गोविंदनारायण गुप्ता और हरप्रसाद पटेल सहित कई लोगों ने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में बताया गया कि गरौठा में इंटरमीडिएट तक विज्ञान शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जिससे छात्रों को अन्य शहरों में जाना पड़ता है। अब सभी ने गरौठा में ही विद्यालय स्थापित करने की मांग तेज कर दी है। विद्यालय न बनने पर अनशन की चेतावनी भी दी गई है। ज्ञापन में देवेंद्र गौतम , कैलाश सोनी, अनुराग उपाध्याय , मयंक गुप्ता , बार संघ अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सेंगर आदि के हस्ताक्षर हैं ।

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गरौठा। मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल विद्यालय को गरौठा तहसील मुख्यालय पर स्थापित करने की मांग ने जोर पकड़ा है। सर्वे टीम ने गरौठा में जगह निरस्त कर मोठ तहसील में चिह्नित की थी। गरौठा के नगरवासियों, प्रधानों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने विद्यालय के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराने की मांग की।