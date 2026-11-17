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नगर में अधिकारियों के लिए अभी तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। यह नया विश्राम गृह एरच के मोहल्ला रामगंज में बनेगा। यह ब्रिटिश शासन काल के पुराने और जर्जर विश्राम गृह की जगह लेगा। लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता पुष्पेन्द्र कुमार ने बताया कि दो सूट में नए निरीक्षण भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसमें अधिकारियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बालकनी और चारों ओर बाउंड्रीवाल वाले सुंदर कमरे भी प्रस्तावित हैं। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग चार माह में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।समाजसेवी रामकुमार पांचाल ने इस कदम को सराहनीय बताया। पूर्व सभासद अभिलाष राना और जितेन्द्र कुमार चौधरी ने भी इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे अधिकारियों से मिलने और वार्ता करने के लिए एक निश्चित स्थान होगा।