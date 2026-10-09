फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   SP candidate's wife applies to withdraw nomination.

Jhansi News: सपा प्रत्याशी की पत्नी ने नाम वापसी के लिए किया आवेदन

Fri, 09 Oct 2026 12:53 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
SP candidate's wife applies to withdraw nomination.
झांसी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान बृहस्पतिवार को सपा एमएलसी सह प्रत्याशी मान सिंह यादव की पत्नी प्रभाव यादव ने नाम वापसी के लिए प्रत्यावेदन दे दिया। शुक्रवार को नाम वापसी का अंतिम दिन है। ऐसे में कितने प्रत्याशी मैदान में रहेंगे, यह तस्वीर साफ हो जाएगी।
विज्ञापन

स्नातक एमएलसी चुनाव कार्यक्रम के तहत बुधवार को नाम निर्देशनों की जांच की अंतिम तिथि थी। चूंकि, जांच के बाद चार प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त करने के बाद अब सपा, भाजपा प्रत्याशी समेत 15 लोग चुनावी मैदान में हैं। इसमें सपा प्रत्याशी डॉ. मानसिंह यादव के साथ ही उनकी पत्नी प्रभा यादव भी हैं। जांच के बाद दोनों के ही नामांकन पत्र सही मिले हैं। ऐसे में बृहस्पतिवार को सपा प्रत्याशी की पत्नी ने मंडलायुक्त के न्यायालय कक्ष पहुंचकर नाम वापसी के लिए आवेदन कर दिया। इसकी पुष्टि खुद सपा प्रत्याशी ने की है। वहीं, नाम वापसी की अंतिम तिथि नौ अक्तूबर है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्तूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होना है। फिर 27 अक्तूबर को मतगणना होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed