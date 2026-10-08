फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Social activist Sanjay Singh shares memories of Nana Patekar.

झांसी: जब नाना ने कहा था...बुंदेलखंड में नाना पाटेकर नहीं, इसलिए सूखा है, समाजसेवी संजय सिंह ने साझा कीं यादें

Thu, 08 Oct 2026 04:04 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Thu, 08 Oct 2026 04:04 PM IST
सार

संजय सिंह के मुताबिक, एक बैठक में नाना पाटेकर ने बुंदेलखंड के सूखे को लेकर बेहद मार्मिक बात कही थी। उन्होंने कहा था, ‘बुंदेलखंड हर साल इसलिए सूखा प्रभावित होता है, क्योंकि यहां नाना पाटेकर नहीं हैं।’

विज्ञापन
Jhansi: Social activist Sanjay Singh shares memories of Nana Patekar.
समाजसेवी संजय सिंह। - फोटो : स्वयं

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर सुनकर समाजसेवी संजय सिंह भावुक हो गए। इन दिनों बुंदेलखंड में ‘युवा जलवायु परिवर्तन संदेश यात्रा’ के तहत साइकिल यात्रा कर रहे संजय सिंह ने नाना पाटेकर से जुड़ी अपनी यादें साझा कीं। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर केवल एक प्रख्यात अभिनेता नहीं थे, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदना रखने वाले व्यक्ति और सच्चे पर्यावरण साथी थे।
विज्ञापन


फोन पर संजय सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह नाना पाटेकर के निधन की खबर मिली तो मन बहुत भारी हो गया। इस समय वह सागर जिले में यात्रा पर हैं। खबर सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में जब वर्ष 2014-15 में भीषण सूखा पड़ा था, तब उनकी और योगेंद्र यादव की नाना पाटेकर से मुलाकात हुई थी। महाराष्ट्र में जल संकट और सूखे से निपटने के लिए नाना के किए जा रहे काम से वे बेहद प्रभावित थे।
विज्ञापन


संजय सिंह के मुताबिक, एक बैठक में नाना पाटेकर ने बुंदेलखंड के सूखे को लेकर बेहद मार्मिक बात कही थी। उन्होंने कहा था, ‘बुंदेलखंड हर साल इसलिए सूखा प्रभावित होता है, क्योंकि यहां नाना पाटेकर नहीं हैं।’ नाना ने महाराष्ट्र में जल संकट और सूखे से निपटने के लिए अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लगाया था। उन्होंने कहा कि नाना हमेशा प्रकृति के बेहद करीब रहे। अपनी बात बेबाकी से कहने के साथ ही वह अपने गहरे कटाक्षों के जरिये समाज और व्यवस्था को आईना दिखाते रहे। उनका व्यक्तित्व उन्हें हमेशा प्रेरित करता रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन


संजय सिंह ने बताया कि नाना से उनकी कई गहरी यादें जुड़ी हैं। दोनों के बीच यह वादा भी हुआ था कि नाना एक दिन बुंदेलखंड आएंगे। उन्होंने बताया कि एक बार वह और नाना पाटेकर मदुरई से दिल्ली की एक ही फ्लाइट में साथ यात्रा कर रहे थे। चेन्नई में विमान के ठहराव के दौरान नाना वहां उतर गए और फिर मुंबई चले गए, जबकि उन्हें दिल्ली आना था।


संजय सिंह ने कहा कि नाना पाटेकर जिस तरह लगातार पर्यावरण और प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहने का संदेश देते रहे, वह आज भी प्रेरणादायी है। उनके मन में जमीन और समाज की समस्याओं की गहरी समझ और सच्चाई थी। उनके निधन से देश ने एक प्रख्यात सिने स्टार के साथ-साथ एक सच्चा पर्यावरण साथी भी खो दिया है। उन्होंने कहा, “नाना पाटेकर के साथ जुड़ी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि।”
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed