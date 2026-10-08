Jhansi News: इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट पर भाजपा-सपा समेत 15 नामांकन वैध, चार निरस्त

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रिटर्निंग ऑफिसर एवं मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे ने बताया कि इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए छह अक्तूबर तक कुल 19 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। सात अक्तूबर को सभी नामांकन पत्रों की जांच की गई। इसमें 15 नामांकन पत्र पूर्ण रूप से वैध पाए गए, जबकि चार में शपथपत्र में त्रुटि, अभ्यर्थी या प्रस्तावकों के हस्ताक्षर न होने और आवश्यक जानकारी अधूरी होने जैसी कमियां मिलीं। इन आधारों पर चारों नामांकन निरस्त कर दिए गए।उन्होंने बताया कि नौ अक्तूबर को दोपहर तीन बजे तक नाम वापसी की जा सकेगी। इसके बाद 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतगणना 27 अक्तूबर को कराई जाएगी।धनंजय के दोनों पर्चे निरस्तधनंजय कुमार ने दो नामांकन पत्र दाखिल किए थे। पहले नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं थे। दूसरे में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर नहीं होने के साथ जानकारी भी अधूरी भरी गई थी। इसके अलावा शपथपत्र भी निर्धारित प्रारूप के अनुरूप नहीं था। दोनों नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए।आलोक दुबे का नामांकन त्रुटिपूर्ण शपथपत्र और नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण निरस्त हुआ। प्रीतम कुमार ने निर्धारित शपथपत्र दाखिल नहीं किया था। वहीं, रमेश चंद्र कुशवाहा के नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं पाए गए।दो महिला समेत 15 प्रत्याशी मैदान मेंनामांकन पत्रों की जांच के बाद अब इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें भाजपा के अशोक कुमार राठौर, सपा के डॉ. मान सिंह यादव के अलावा शैलेश सिंह, शिवशंकर पटेल, दीपक कुमार द्विवेदी, केशवकांत शर्मा, प्रभा यादव, रमेश चंद्र दुबे, विष्णु कुमार, सारिका, राहुल कनकने, राज कुमार, शैलेंद्र कुमार, मान सिंह और देवेश कुमार सिंह शामिल हैं।