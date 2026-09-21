फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   So far, only 376 out of 45,000 defaulters have availed the benefits of the OTS scheme.

Jhansi News: 45 हजार में से अब तक 376 बकायेदारों ने ही लिया ओटीएस योजना का लाभ

Mon, 21 Sep 2026 12:14 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
So far, only 376 out of 45,000 defaulters have availed the benefits of the OTS scheme.
झांसी। नगर निगम के अब तक 45 हजार बकायेदारों में से 376 ने ही एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना का लाभ लिया है। हालांकि, बकायेदारों के पास नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर 14 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है। निगम प्रशासन 15 दिसंबर तक आवेदनों का निस्तारण करेगा।
विज्ञापन

नगर निगम की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,55,740 लोगों को गृहकर जमा करने के लिए बिल भेजे गए थे। इसके सापेक्ष 84,360 लोगों ने 37.30 करोड़ रुपये गृहकर जमा किया। 71,380 भवनस्वामियों ने गृहकर जमा नहीं किया है। बताया गया कि महानगर में लगभग 45 हजार व्यावसायिक और घरेलू भवनस्वामी ऐसे हैं, जिन्होंने पांच साल से अधिक समय से गृहकर जमा नहीं किया है। चूंकि, शासन ने 15 अगस्त से ओटीएस योजना शुरू की है। इसके तहत बकाया जमा करके ब्याज में छूट का लाभ ले सकते हैं।
विज्ञापन

एक अप्रैल तक के बकाये पर लाभ
बताया गया कि यदि सभी भवन स्वामी योजना का लाभ लेते हैं तो करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये ब्याज राशि से राहत मिलने का अनुमान है। योजना शुरू हुए एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक 376 लोगों ने ही ओटीएस योजना के तहत आवेदन किया है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए भवन स्वामी 14 नवंबर तक https://jnnjhansi.com/ वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ एक अप्रैल 2026 तक गृहकर के लंबित बकाये पर दिया जाएगा। बकाया गृहकर अधिकतम तीन किस्तों में जमा कर सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed