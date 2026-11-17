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पत्र में उन्होंने आगे बताया कि रबी फसलों की बोआई के समय किसानों को जरूरत के अनुसार डीएपी नहीं मिल पा रही है। इससे गेहूं, चना और मटर की बोआई प्रभावित हो रही है। इस गंभीर समस्या को लेकर जिलाधिकारी से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पत्र में उन्होंने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान सैकड़ों किसानों ने खाद की कमी की समस्या से अवगत कराया। किसानों की शिकायतों के आधार पर सदर तहसील क्षेत्र की सहकारी समितियों में खाद की उपलब्धता का संकट सामने आया है। उन्होंने जिलाधिकारी से जनपद की सहकारी समितियों पर खाद की कमी की समीक्षा कराने, निर्धारित दरों पर किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने तथा कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।