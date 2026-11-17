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दिनारा (शिवपुरी) के अलगी गांव निवासी छत्रपाल पुत्र माया के भतीजे की सास की मौत हो गई थी। छत्रपाल उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने आया था। इसके बाद छत्रपाल परिजनों के साथ राजघाट नहर में नहाने चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नहर का बहाव काफी तेज था। नहाते समय छत्रसाल बहाव में खुद को संभाल नहीं सका। देखते ही देखते गहरे पानी में बह गया। यह देख वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाया। यह सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। उन्होंने भी उसे तलाशने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सूचना पर थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई। छत्रपाल की पत्नी रंधीरा भी बेटों के साथ आ गई। पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम ने तलाश शुरू किया। देर शाम तक उसका पता नहीं चल सका। थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह के मुताबिक नहर में बहाव अत्यधिक तेज होने से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। अभी उसका पता नहीं चल सका है।