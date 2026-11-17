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यह घटना करीब तीन साल पहले बरुआसागर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। अभियोजन के अनुसार, 26 जून, 2023 को 13 वर्षीय बालिका अपनी बकरी तलाशने गई थी। इसी दौरान शिशुपाल ने उसे प्रलोभन दिया कि उसकी बकरी उसके बाड़े में है। इस बहाने उसने बालिका के साथ बाड़े में छेड़खानी की। पीड़िता जैसे-तैसे बचकर घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में बताया। परिजनों की तहरीर पर बरुआसागर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।एक साथ चलेंगी दो सजाएंसोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। एडीजीसी द्वारा प्रस्तुत तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई। उसे छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में अलग-अलग पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। आदेश में यह भी उल्लेख है कि अपील की अवधि समाप्त होने के बाद जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।