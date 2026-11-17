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आज के मुकाबले



सब जूनियर वर्ग में

जय भारत अकादमी और खालसा सुबह 10 बजे

हर हॉकी और उत्तर प्रदेश दोपहर 11:30



जूनियर वर्ग में



राजा करण और खालसा अकादमी अमृतसर दोपहर 02.00 बजे

खालसा हॉकी और प्रीतम सिवाच अकादमी दोपहर 3:30 बजे



झांसी। मेजर ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित अस्मिता नॉर्थ जोन सब जूनियर और जूनियर महिला हॉकी लीग सोमवार को खेले गए जूनियर वर्ग के मुकाबले में हॉकी उत्तराखंड की टीम ने खालसा हॉकी एकेडमी को 9-3 से पराजित कर शानदार जीत दर्ज की। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी कर्मवीर सिंह, सचिव सुबोध खंडेलकर, अशोक ओझा, कन्हैया लाल सोनकर, ओपी नरवरिया, सुनीता तिवारी आदि मौजूद रहे।