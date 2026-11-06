ओरछा गैस रिसाव हादसा: वाहन में उपयोग होने वाला सीएनजी गैस सिलिंडर लीक होने से आग, एक ही परिवार के 12 लोग झुलसे

वाहन में उपयोग होने वाला सीएनजी गैस सिलिंडर लीक से हुआ हादसा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घर में रखे वाहन में उपयोग होने वाले सीएनजी गैस सिलिंडर के लीक होने से आग लगने के कारण यह हादसा हुआ। संबंधित मकान खालिद अहमद का बताया गया है, जो कबाड़ी का काम करते हैं। पुलिस द्वारा घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।



हादसे में 12 लोग घायल, तीन की हालत गंभीर

घटना में खलील पुत्र अब्दुल हमीद (60 वर्ष), समीर पुत्र खलील (30 वर्ष), गोपी उर्फ अनीश पुत्र खलील (37 वर्ष), एजाज (खलील के दामाद), मैया उर्फ रूबी पत्नी शहाबुद्दीन (30 वर्ष), शहनाज पत्नी एजाज (34 वर्ष), नीलोफर पत्नी आरिफ (35 वर्ष), माहिरा पुत्री एजाज (8 वर्ष), अन्नाह पुत्री आरिफ (5 वर्ष), हलीम पुत्र आरिफ (9 वर्ष), अब्बू हैदर पुत्र अयूब (8 वर्ष) और जूली पत्नी अयूब (30 वर्ष) घायल हुए हैं।



प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, खलील, समीर और माहिरा अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों का यथार्थ हॉस्पिटल में उपचार जारी है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा घटना पर लगातार नजर रखते हुए आवश्यक राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं।