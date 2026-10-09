फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Scholarship: Deadline is the 15th for renewals and the 17th for new applications.

छात्रवृत्ति: नवीनीकरण के लिए 15 और नए आवेदन के लिए 17 तक मौका

Fri, 09 Oct 2026 01:00 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:00 AM IST
विज्ञापन
Scholarship: Deadline is the 15th for renewals and the 17th for new applications.
झांसी। जिले के कक्षा 11-12 के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति आवेदन को लेकर संशोधित समय-सारणी जारी की गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पूर्व दशम एवं दशोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथियां निर्धारित कर दी हैं।
विज्ञापन

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कृष्ण पाल सिंह ने बताया कि नवीनीकरण के लिए छात्र-छात्राएं 15 अक्तूबर तक, जबकि नवीन आवेदन के लिए 17 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया विभाग की वेबसाइट पर पूरी करनी होगी। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति की धनराशि आधार कार्ड आधारित भुगतान व्यवस्था के तहत भेजी जाएगी। ऐसे में विद्यार्थियों को अपने बैंक खाते को एनपीसीआई पर मैप कराना अनिवार्य है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed