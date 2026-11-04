फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Rs 36 crore in compensation for crop damage distributed to 62,000 farmers

Jhansi News: 62 हजार किसानों को फसल क्षति का बांटा गया 36 करोड़ मुआवजा

Wed, 04 Nov 2026 02:11 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
Rs 36 crore in compensation for crop damage distributed to 62,000 farmers
झांसी। जनपद के किसानों को फसल क्षति का 36 करोड़ रुपये मुआवजा जिला प्रशासन की ओर से बांटा जा चुका है। हालांकि, अभी भी लगभग पांच हजार किसानों को मुआवजा राशि मिलनी है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से बजट की मांग की जाएगी।
विज्ञापन

मानसूनी सीजन के अंतिम दौर में हुई लगातार बारिश से खरीफ की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। उड़द, मूंग और सोयाबीन समेत कई फसलें प्रभावित होने से किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित फसलों का सर्वे भी शुरू किया गया। बाद में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते मूंगफली की फसल को भी नुकसान पहुंचा। ऐसे में मूंगफली को हुए नुकसान का भी तहसीलवार आकलन शुरू हुआ। फिर सभी फसलों के नुकसान का वास्तविक आकलन कर फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई। इसके बाद शासन की ओर से जिला प्रशासन को फसल क्षति का मुआवजा देने के लिए 33 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए। इससे पहले जिला प्रशासन के खाते में करीब तीन करोड़ रुपये थे।
विज्ञापन

एडीएम वित्त एवं राजस्व पल्लवी मिश्रा ने बताया कि अब तक करीब 62 हजार किसानों को फसल क्षति का 36 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। जनपद में लगभग 74,460 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल प्रभावित हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इनसेट
गलत खाता नंबर से ढाई हजार किसानों की फंसी रकम
जिले में करीब ढाई हजार किसानों की मुआवजा राशि फंस गई है। मिली जानकारी के अनुसार इन किसानों का बैंक खाता नंबर अथवा आईएफएससी कोड गलत मिला है। जैसे-जैसे तहसीलवार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वैसे-वैसे उनका निस्तारण करवाया भुगतान करवाया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed