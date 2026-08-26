Jhansi News: झमाझम बारिश से नदी-नालों में उफान

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ककरबई। मंगलवार को हुई तेज बारिश से क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। लगातार बारिश के चलते अधिकांश ग्रामीण अपने घरों में ही कैद रहे। बाजार और मुख्य मार्गों पर भी आवागमन कम दिखाई दिया। बारिश की वजह से छेच नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब एक दर्जन ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क कट गया। आने-जाने के रास्ते में पानी भर जाने से परेशानी बढ़ गई। लोगों को जरूरी काम के लिए भी बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेज बारिश से कई कच्चे मकान भी भरभराकर गिर गए।क्षेत्र से बाहर आने-जाने के लिए बचे एकमात्र गरौठा मार्ग की करीब तीन किलोमीटर सड़क की हालत भी बेहद खराब है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे होने से बारिश के दौरान स्थिति और बिगड़ गई। दोपहिया वाहन चालकों को कीचड़ और गड्ढों के बीच से निकलने में भारी परेशानी हुई। ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत व छेच नदी पर रपटे के स्थान पर पुलिया बनवाने की मांग की है। संवाद