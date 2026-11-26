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झांसी। एसएसपी विकास कुमार ने 10 दरोगाओं को पुलिस चौकी की जिम्मेदारी सौंपी है। बुधवार को जारी आदेश के मुताबिक उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह को सदर बाजार से चौकी प्रभारी जेल, योगेश कुमार को एरच से चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय, सुरेश चंद्र को रक्सा से चौकी प्रभारी बजरंग कॉलोनी बनाया गया है।महिला उपनिरीक्षक पूजा चौधरी को महिला थाना से आशा ज्योति केंद्र, रिपोर्टिंग महिला पुलिस चौकी, वंशिका चौधरी को कटेरा से महिला रिपोर्टिंग चौकी बिजौली, सूरज कुमार शाक्य को बड़ागांव से चौकी प्रभारी चमनगंज, अंकुर राना को प्रेमनगर से चौकी प्रभारी नैनागढ़, अनुज कुमार को सकरार से चौकी प्रभारी धमना, पवन प्रजापति को नवाबाद से चौकी प्रभारी पुलिया नंबर नौ, मीना कुमारी को यूपी-112 से मऊरानीपुर स्थित महिला रिपोर्टिंग चौकी प्रभारी बनाया गया है।