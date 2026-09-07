Jhansi News: बेतवा के उफान में कमी, पारीछा से भी पानी घटा

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सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रविवार रात पारीछा वियर से 41,100 क्यूसेक, राजघाट से 30,384 क्यूसेक एवं माताटीला बांध से 20,344 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अब तक माताटीला एवं पारीछा बांध से एक लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा था। इसके लिए माताटीला बांध के 18 गेट खोले गए थे। अब 6 गेट खोलकर ही पानी निकाला जा रहा है। वहीं, राजघाट बांध भी अब लबालब होने को है। रात आठ बजे यहां का जलस्तर 370.50 मीटर तक जा पहुंचा। बांध का अधिकतम जलस्तर 371 मीटर है। बांध अपने निर्धारित अधिकतम स्तर से महज 50 सेंटीमीटर नीचे बचा है। बांध में 2,075 एमसीएम पानी है हालांकि सुरक्षा को देखते हुए बांध से पानी अभी छोड़ा जा रहा है। राजघाट से 30,384 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।नदी के जल स्तर में भी गिरावटपिछले करीब एक सप्ताह की तेजी के बाद बेतवा नदी के जलस्तर में भी गिरावट दर्ज हुई है। नोटघाट पर बेतवा का जलस्तर 28 अगस्त को 193.97 मीटर दर्ज हुआ था। इसके बाद से बेतवा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। 4 सितंबर को 195.58 मीटर हुआ, लेकिन पांच सितंबर को यह घटकर 195.18 मीटर दर्ज हुआ। 6 सितंबर को बेतवा के जल स्तर में 40 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज हुई। रविवार को 194.78 दर्ज हुआ।