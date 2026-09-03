Jhansi News: ट्रक चालकों के स्वास्थ्य के लिए लुहारी टोल प्लाजा पर प्रोजेक्ट निरामया शुरू

विज्ञापन

प्रोजेक्ट निरामया नवंबर 2024 से संचालित किया जा रहा है। शुरुआत में यह परियोजना देश के चार राज्यों में शुरू की गई थी। इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में लुहारी टोल प्लाजा पर भी इसकी शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य लंबे समय तक सड़क पर रहने वाले ट्रक चालकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं देना है। यह सुविधाएं उनके कार्यस्थल के नजदीक उपलब्ध कराई जाएंगी। उद्घाटन कार्यक्रम में अपोलो फाउंडेशन की टीम और लुहारी टोल प्लाजा के सदस्य मौजूद थे। डॉ. मूलचंद प्रजापति, परियोजना समन्वयक संदीप सिंह मकवाना और सीआरओ संजय सिंह चंदेल इनमें शामिल थे।दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएंप्रोजेक्ट निरामया के माध्यम से चालकों की नियमित स्वास्थ्य जांच होगी। इसमें रक्तचाप, रक्त शर्करा और हीमोग्लोबिन की जांच शामिल है। एमसीडी जांच और टेली-परामर्श जैसी अन्य शारीरिक जांच भी प्रदान की जाएंगी। चालकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इससे चालकों को समय पर समस्याओं की पहचान और आवश्यक उपचार में मदद मिलेगी।