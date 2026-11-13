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Jhansi News: समथर में 11 घंटे गुल रही बिजली, जलापूर्ति भी प्रभावित

Fri, 13 Nov 2026 02:00 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:00 AM IST
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Power supply remained off for 11 hours in Samthar; water supply was also affected.
समथर। नगर और आसपास के क्षेत्र में बुधवार रात करीब 12 बजे से बृहस्पतिवार सुबह लगभग 11 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही। समथर पावर हाउस से बिजली सप्लाई ठप होने से लोगों को करीब 11 घंटे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घरों में विद्युत उपकरण बंद रहे और पेयजल व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। सुबह के समय बिजली और पानी दोनों की समस्या से दैनिक कार्य बाधित हुए। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग से आपूर्ति व्यवस्था सुधारने और बिना पूर्व सूचना के कटौती रोकने की मांग की। अवर अभियंता अवधेश कुमार ने बताया कि मशीन में फॉल्ट आने के कारण आपूर्ति बाधित हुई थी। उन्होंने कहा कि मशीन सही करा दी गई है और आपूर्ति सुचारु रूप से बहाल हो गई है। संवाद
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