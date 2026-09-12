Jhansi News: पांच घंटे 44 मिनट बिजली रही गुल, नहीं चल सके आईसीयू-एसएनसीयू के एसी

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मेडिकल कॉलेज के इंजीनियर ने बताया कि रात 12:14 बजे से सुबह 5:41 बजे तक बिजली तीन बार बाधित हुई। इससे 750 बेड के छह हॉस्टल, 49 डॉक्टर और 106 कर्मचारी आवास परिसर में अंधेरा पसरा रहा।रोगियों को हुई दिक्कत : प्राचार्यमेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर कुमार ने कहा बृहस्पतिवार की रात बिजली आपूर्ति बाधित रहने से वार्डों में भर्ती रोगियों को कूलर नहीं चलने से दिक्कत हुई। एसी नहीं चलने से आईसीयू, एसएनसीयू और सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के कई वार्डों का तापमान गड़बड़ा गया।बिजली विभाग के अधिकारियों ने नहीं उठाए फोनआरोप है कि बिजली विभाग के जेई से लेकर एसडीओ तक को कई बार फोन लगाए मगर किसी ने जवाब देना तो दूर फोन तक नहीं उठा। वहीं, अधीक्षण अभियंता पुष्कर सिंह का कहना है कि पहले मेडिकल कॉलेज में इंटरनल फाॅल्ट होने पर फेस इधर-उधर करने से दिक्कत हुई। इसके बाद 33केवी में फाॅल्ट होने से आपूर्ति बाधित हुई।रातभर आती-जाती रही बिजलीबिजली गुलबिजली आईरात 12:14 बजेरात 12:23 बजेरात 1:06 बजेरात 1:35 बजेरात 1:44 बजेसुबह 5:41 बजे