Jhansi News: भारी बारिश से टूटे बिजली के तार और खंभे, तीन करोड़ का नुकसान

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झांसी। मंडल के तीन जिलों में हुई भारी बारिश में बिजली कंपनी का गणित बिगाड़ दिया है। तीन दिन में तीन करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। इसमें 10 किलोमीटर से ज्यादा बिजली के तार खराब हो गए। सैकड़ों ट्रांसफार्मर खराब हुए और 500 से ज्यादा खंभे टूट गए।बिजली कंपनी के अधिकारियों ने प्रदेश राहत आयुक्त को पत्र लिखकर क्षतिपूर्ति की मांग की है। 24 से 26 सितंबर तक मंडल के तीनों जिलों झांसी, जालौन और ललितपुर में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। बिजली गुल होने से लोगों को असुविधा हुई, तो बिजली कंपनी की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। बिजली कंपनी ने खंभे, तार, फीडर विद्युत आपूर्ति समेत तमाम बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की है।511 खंभे टूटेतीनों जिलों में 511 खंभे टूटकर खराब हो गए। 10 किलोमीटर से ज्यादा की लाइन बेकार हो गई। 118 फीडर पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई। 343 गांवों में बिजली गुल होने से लोग परेशान रहे। जोन के मुख्य अभियंता ने तीनों जिलों की रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश राहत आयुक्त पत्र भेजा है, ताकि बिजली कंपनी को हुए इस नुकसान की भरपाई हो सके। संवादमंडल के किस जिले में कितना नुकसाननुकसान झांसी जालौन ललितपुरखंभे खराब 207 232 72तार खराब 1.79 5.99 2.35 (किमी)फीडर कितने खराब 48 55 15गांवों में आपूर्ति बाधित 178 126 39ट्रांसफार्मर खराब 36 72 36वर्जनतीन दिन तक हुई भारी बारिश के बाद उपभोक्ताओं को असुविधा हुई है। इसके साथ ही बिजली कंपनी का भी बड़ा नुकसान हुआ है। करीब तीन करोड़ रुपये की बिजली कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। दैवीय आपदा से हुए नुकसान के लिए राहत आयुक्त को प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है।-ज्ञानेंद्र सिंह, मुख्य अभियंता (वितरण)