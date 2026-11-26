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ललितपुर। आकस्मिक परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और दंगा-बलवा जैसी घटनाओं से निपटने के लिए बुधवार को पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल आयोजित की गई।अभ्यास के दौरान पुलिसकर्मियों को भीड़ नियंत्रण, उपद्रव की स्थिति में संयम बनाए रखने और कानून-व्यवस्था संभालने के तरीके बताए गए। उन्हें समझाया गया कि ऐसी परिस्थितियों में सतर्कता, धैर्य और आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। मॉक ड्रिल के माध्यम से पुलिस बल को आकस्मिक परिस्थितियों में टीम भावना के साथ कार्य करने और प्रभावी ढंग से स्थिति संभालने का अभ्यास कराया गया।पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेई ने बताया कि इस तरह के अभ्यास से पुलिसकर्मी आपात परिस्थितियों में बेहतर तालमेल के साथ कार्रवाई कर सकेंगे और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।