Jhansi News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर मोर की मौत

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टोड़ी फतेहपुर। नगर के मोहल्ला नजरगंज में विद्युत उपकेंद्र के पास शुक्रवार शाम करीब छह बजे हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम करीब छह बजे एक मोर उड़ते समय विद्युत तारों से टकरा गया। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पवन जायसवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं, नगर पंचायत की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। मृत मोर के शव को सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर सुरक्षित ले जाया गया और वन विभाग गुरसराय के सुपुर्द कर दिया गया। संवाद