Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Patient left wandering in search of treatment at district hospital

Jhansi News: जिला अस्पताल उपचार के लिए भटकता रहा रोगी

Thu, 12 Nov 2026 02:10 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 12 Nov 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
Patient left wandering in search of treatment at district hospital
झांसी। जिला अस्पताल की ओपीडी में बुधवार को रोगी उपचार के लिए भटकता रहा। डॉक्टर सुबह 9:15 बजे तक तो एक्सरे टैक्नीशियन 9:45 बजे तक नहीं पहुंचे। इस व्यवस्था से आहत रोगी ने ओपीडी की खाली कुसियों की फोटो और बंद एक्सरे विभाग की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। यही नहीं, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव को एक्स पर टैग किया। साथ ही मंडलायुक्त व डीएम को टैग कर पोस्ट साझा की।
विज्ञापन

पंचवटी कॉलोनी निवासी विमल सिंह बुधवार सुबह घर के पास अपनी बाइक साफ कर रहे थे। इसी दौरान उनका अंगूठा बाइक की चेन में आ गया, जिससे खून बहने लगा। इस पर वह इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल पहुंचा। पर्चा बनवाने के बाद विमल सुबह 8:45 बजे सर्जरी विभाग की ओपीडी गया, वहां कोई डॉक्टर नहीं मिला। इसके बाद उसने हड्डी रोग और रेस्पिरेटरी ओपीडी की खाली कुर्सियों की फोटो खींच लीं। 9:15 बजे विमल फिर सर्जरी ओपीडी पहुंचा, तो जूनियर डॉक्टर मिला। जूनियर डॉक्टर ने अंगूठे की जांच की और एक्सरे कराने के लिए कहा। वह 9:30 बजे एक्सरे विभाग पहुंचा तो वह बंद मिला क्योंकि टेक्नीशियन नहीं आया था। करीब 15 मिनट इंतजार के बाद टेक्नीशियन पहुंचा, तब उसका एक्सरे हुआ। एक्सरे के बाद विमल सर्जरी ओपीडी पहुंचा तब तक वहां वरिष्ठ चिकित्सक आ गए। उन्होंने उसे उपचार लिख दिया। परेशान विमल ने अस्पताल की खाली ओपीडी, अफसरों के कक्ष और बंद एक्सरे विभाग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को एक्स पर टैग किया। इसके साथ ही मंडलायुक्त व डीएम को अपनी पोस्ट साझा की।
विज्ञापन

जिला अस्पताल के एसआईसी डॉ. आरके सक्सेना का कहना है कि ऐसी कोई शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं आई है। यदि आएगी तो निश्चित संबंधित से देरी से आने के बाबत जवाब तलब किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed