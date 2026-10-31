फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Moth Mandi will remain closed today due to bad weather.

Jhansi News: खराब मौसम की वजह से आज बंद रहेगी मोंठ मंडी

Sat, 31 Oct 2026 01:47 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
Moth Mandi will remain closed today due to bad weather.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मोंठ। खराब मौसम और बारिश की आशंका के कारण गल्ला व्यापार संघ मोंठ ने शनिवार को मंडी बंद रखने का निर्णय लिया है। व्यापारियों ने मंडी सचिव को पत्र सौंपकर नीलामी प्रक्रिया न करने की जानकारी दी है। यह फैसला खुले में रखी उपज के खराब होने के भारी जोखिम को देखते हुए लिया गया है।
शुक्रवार को भी मौसम खराब होने से सुबह 10 बजे की नीलामी नहीं हुई। किसानों ने धान न खरीदे जाने की शिकायत मंडी सचिव से की। इस पर मंडी सचिव सीएन मिश्रा ने किसानों और व्यापारियों की एक बैठक बुलाई। व्यापारियों ने आसमान में छाए बादलों और नमी के कारण धान खरीदने में हिचकिचाहट जताई। बैठक के बाद शुक्रवार दोपहर दो बजे की नीलामी तो हुई, लेकिन पूरी खरीद न होने से किसान निराश रहे। मंडी में लगातार धान की आवक बढ़ रही है। किसान रोजाना दर्जनों ट्रैक्टर लेकर मंडी पहुंच रहे हैं।
विज्ञापन

नीलामी रुकने की पूर्व सूचना न मिलने से आसपास के ग्रामीण इलाकों से किसान मंडी पहुंच रहे हैं। मंडी परिसर और प्रवेश मार्गों पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लंबी कतारें लग गई हैं। खुले आसमान के नीचे खड़े किसानों को धान भीगने और बर्बाद होने का खतरा सता रहा है। गल्ला संघ के अनुसार, शनिवार के बाद मौसम ठीक होने पर ही धान की नीलामी होगी। बैठक में मंडी सचिव सीएन मिश्रा, अजय मोहन गुप्ता, अरविंद अग्रवाल, हेमंत गुप्ता अमर सिंह यादव, संतोष यादव, प्रशांत यादव, मुकीम खान, पंकज कुमार, मानवेंद्र सिंह, किसान नेता सुरजीत सिंह राजपूत आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed