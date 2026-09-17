Jhansi News: बिजली कटौती पर विधायक राजपूत ने ऊर्जा विभाग को लिखा पत्र

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विधायक ने बताया कि गरौठा विधानसभा क्षेत्र के गांवों से लगातार बिजली बाधित होने की शिकायतें मिल रही हैं। मोंठ तहसील के गांवों में धान की सिंचाई के लिए नलकूपों और सरकारी ट्यूबवेलों पर बिजली आवश्यक है, पर वह नहीं मिल पा रही।गरौठा, मऊरानीपुर, ककरवई, मोंठ, लोहागढ़, समथर, शाहजहांपुर और करकोस पावर हाउस से जुड़े फीडरों पर बिजली आने-जाने की समस्या है। इससे ग्रामीणों को घंटों बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है और कई गांवों में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। ककरवई, बरमाइन, घटयारी, सिया, खरका, अस्ता, देवरी, धनौरा, एवनी, पुंछी, उरई और जखौरा जैसे गांवों में अनियमित आपूर्ति की शिकायतें सामने आई हैं।