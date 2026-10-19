Jhansi News: हल्की ठंड की हुई दस्तक, सुबह पड़ने लगी ओस
झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:35 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:35 AM IST
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झांसी। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही अब झांसी में भी हल्की ठंड की दस्तक हो गई है। ऐसे में सुबह ओस पड़ने लगी है। इसके अलावा धान की कटाई के बाद पराली जलाने से धूल कण पर ओस जमने से वातावरण में धुंध भी हो रही है।
मध्य अक्तूबर के बाद से मौसम ने करवट ले ली है। अब दिन के तापमान में भी गिरावट आनी शुरू हो गई है। रविवार को अधिकतम पारा 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 0.9 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम पारा 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है। वातावरण में खासकर सुबह के वक्त धुंध नजर आई। मौसम वैज्ञानिक डॉ. मुकेश चंद्र ने बताया कि अब चिरगांव, बड़ागांव में धान की कटाई के बाद पराली जलाना भी धुंध की एक वजह है। चूंकि, इन दिनों ठंडक की भी शुरुआत हो गई है और ओस पड़ने लगी है। इसलिए धूल कण पर ओस पर जम जाने से वातावरण में धुंध हो रही है। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह भी दिन का तापमान 33 और न्यूनतम पारा 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
श्वांस रोगी ठंड से करें बचाव: डॉ. डीएस गुप्ता
जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन डॉ. डीएस गुप्ता ने बताया कि बुजुर्गों और खासकर श्वांस के मरीजों को सुबह-रात की ठंड से बचाव करना जरूरी है। पूरी बांह के कपड़े पहनकर बाहर निकलें। साथ ही ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आईसक्रीम के सेवन से बचें। सांस के मरीज नियमित दवा लें।
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मध्य अक्तूबर के बाद से मौसम ने करवट ले ली है। अब दिन के तापमान में भी गिरावट आनी शुरू हो गई है। रविवार को अधिकतम पारा 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 0.9 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम पारा 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है। वातावरण में खासकर सुबह के वक्त धुंध नजर आई। मौसम वैज्ञानिक डॉ. मुकेश चंद्र ने बताया कि अब चिरगांव, बड़ागांव में धान की कटाई के बाद पराली जलाना भी धुंध की एक वजह है। चूंकि, इन दिनों ठंडक की भी शुरुआत हो गई है और ओस पड़ने लगी है। इसलिए धूल कण पर ओस पर जम जाने से वातावरण में धुंध हो रही है। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह भी दिन का तापमान 33 और न्यूनतम पारा 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
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श्वांस रोगी ठंड से करें बचाव: डॉ. डीएस गुप्ता
जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन डॉ. डीएस गुप्ता ने बताया कि बुजुर्गों और खासकर श्वांस के मरीजों को सुबह-रात की ठंड से बचाव करना जरूरी है। पूरी बांह के कपड़े पहनकर बाहर निकलें। साथ ही ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आईसक्रीम के सेवन से बचें। सांस के मरीज नियमित दवा लें।
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