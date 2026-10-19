Jhansi News: हल्की ठंड की हुई दस्तक, सुबह पड़ने लगी ओस

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मध्य अक्तूबर के बाद से मौसम ने करवट ले ली है। अब दिन के तापमान में भी गिरावट आनी शुरू हो गई है। रविवार को अधिकतम पारा 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 0.9 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम पारा 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है। वातावरण में खासकर सुबह के वक्त धुंध नजर आई। मौसम वैज्ञानिक डॉ. मुकेश चंद्र ने बताया कि अब चिरगांव, बड़ागांव में धान की कटाई के बाद पराली जलाना भी धुंध की एक वजह है। चूंकि, इन दिनों ठंडक की भी शुरुआत हो गई है और ओस पड़ने लगी है। इसलिए धूल कण पर ओस पर जम जाने से वातावरण में धुंध हो रही है। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह भी दिन का तापमान 33 और न्यूनतम पारा 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।श्वांस रोगी ठंड से करें बचाव: डॉ. डीएस गुप्ताजिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन डॉ. डीएस गुप्ता ने बताया कि बुजुर्गों और खासकर श्वांस के मरीजों को सुबह-रात की ठंड से बचाव करना जरूरी है। पूरी बांह के कपड़े पहनकर बाहर निकलें। साथ ही ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आईसक्रीम के सेवन से बचें। सांस के मरीज नियमित दवा लें।