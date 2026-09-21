Jhansi News: माता भगवती देवी का जन्म शताब्दी समारोह मनाया
झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:25 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
रानीपुर। अखिल भारतीय गायत्री परिवार ने अपनी आराध्या माता भगवती देवी शर्मा का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया। अखंड दीप शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया गया। यह एक दिवसीय जिला स्तरीय नारी उत्कर्ष समारोह श्री गायत्री शक्तिपीठ झांसी में हुआ। नगर से सैकड़ों महिला-पुरुष इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। गायत्री परिजन भागचंद साहू बीडीसी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शांतिकुंज हरिद्वार की विदुषी बहनें इसमें नारी सशक्तीकरण पर जोर देंगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार वर्तमान में माता भगवती देवी शर्मा का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर मुन्ना लाल साहू, भागचंद साहू बीडीसी, जगदीश सहाय, मुन्नी देवी, उर्मिला, इंद्र झा, मीरा देवी, माधुरी, कुसुम, रानी और उषा उपस्थित थे। संवाद
रानीपुर। अखिल भारतीय गायत्री परिवार की आराध्या परम बंदिनीया माता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी एवं अखंड दीप शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में श्री गायत्री शक्तिपीठ झांसी में एक दिवसीय जिला स्तरीय नारी उत्कर्ष समारोह में नगर से गायत्री परिवार के सैकड़ो महिला पुरुष रवाना हुए। गायत्री परिजन भागचंद साहू बीडीसी ने बताया कि एक दिवसीय जिला स्तरीय नारी उत्कर्ष समारोह में शांतिकुंज हरिद्वार की विदुषी बहनों के द्वारा नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार अपनी आराध्य परम बंदिनीय माता भगवती देवी शर्मा का जन्म शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। इस अवसर पर मुन्ना लाल साहू, भागचंद साहू बीडीसी, जगदीश सहाय, मुन्नी देवी, उर्मिला, इंद्र झा, मीरा देवी, माधुरी, कुसुम, रानी, उषा आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
रानीपुर। अखिल भारतीय गायत्री परिवार की आराध्या परम बंदिनीया माता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी एवं अखंड दीप शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में श्री गायत्री शक्तिपीठ झांसी में एक दिवसीय जिला स्तरीय नारी उत्कर्ष समारोह में नगर से गायत्री परिवार के सैकड़ो महिला पुरुष रवाना हुए। गायत्री परिजन भागचंद साहू बीडीसी ने बताया कि एक दिवसीय जिला स्तरीय नारी उत्कर्ष समारोह में शांतिकुंज हरिद्वार की विदुषी बहनों के द्वारा नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार अपनी आराध्य परम बंदिनीय माता भगवती देवी शर्मा का जन्म शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। इस अवसर पर मुन्ना लाल साहू, भागचंद साहू बीडीसी, जगदीश सहाय, मुन्नी देवी, उर्मिला, इंद्र झा, मीरा देवी, माधुरी, कुसुम, रानी, उषा आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन