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टोड़ी फतेहपुर। थाना क्षेत्र के ग्राम बचेरा में लखेरी बांध में डूबने से हरपाल की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।ग्राम बचेरा निवासी तुलसीराम अहिरवार ने बताया कि उनका पुत्र हरपाल (52) मिर्गी के दौरे से पीड़ित था। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे वह कपड़े धोने के लिए लखेरी बांध पर गया था। इसी दौरान बांध में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया और पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा।थानाध्यक्ष पवन जायसवाल द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से मौत प्रतीत होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।