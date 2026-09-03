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फरियादी जितेन्द्र निवासी बागपुरा ने 12 अगस्त को थाने पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले में पुलिस ने एक सितंबर को बाईपास सरसैई तिराहा, आजाद उर्फ भूरे और निक्कू खान दोनों निवासी काजीपाठा मोहल्ला को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से कॉपर के तार व अन्य सामान विधिवत जब्त किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया,यहां से न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें जेल भेज दिया गया है।

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दतिया। थाना भांडेर पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कॉपर के तार, पंखे और पानी की मोटरें भी बरामद कर लिया है।