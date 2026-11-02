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Jhansi News: भव्यता से मनाया मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस

Mon, 02 Nov 2026 02:04 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:04 AM IST
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Madhya Pradesh Foundation Day celebrated with grandeur
संवाद न्यूज एजेंसी
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दतिया। रविवार को दतिया में 71वां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह भव्यता से मनाया गया। सेवढ़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश की विकास यात्रा और जनकल्याणकारी योजनाओं की झलक देखने को मिली।

समारोह की शुरुआत शासन की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी और पुलिस बल के ''गार्ड ऑफ़ ऑनर'' से हुई। शासकीय हाई स्कूल की छात्राओं ने मनमोहक ''मध्य प्रदेश गान'' प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि विधायक प्रदीप अग्रवाल ने जनसमूह को प्रदेश की प्रगति में योगदान का संकल्प दिलाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सड़क और नदी जोड़ो जैसी परियोजनाएं राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएंगी।
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उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान
समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों, कर्मचारियों और किसानों को सम्मानित किया गया। हाई स्कूल बसई की एक छात्रा को शैक्षणिक उपलब्धि के लिए 1 लाख रुपये का नकद चेक मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाली दतिया जिले की 31 ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया गया। ''किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व'' की क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को ट्रैक्टर, बुलेट और स्कूटी के पुरस्कार प्रमाण-पत्र दिए गए। कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य विभागों ने प्राकृतिक खेती व आधुनिक कृषि यंत्रों पर प्रदर्शनी लगाई।
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