Jhansi News: रतनगढ़ मेले के लिए अधिकारियों की छुट्टी प्रतिबंधित

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दतिया। प्रसिद्ध मां रतनगढ़ माता मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यह मेला शनिवार दिवाली दूज के अवसर पर 9 से 11 नवंबर 2026 तक आयोजित होगा। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने जिले के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 9 एवं 10 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उद्देश्य मेले के दौरान कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन में कोई बाधा न आना है। संवाद