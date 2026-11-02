Jhansi News: वीडियो जारी कर बोला काली सरकार, मुझे फंसाया जा रहा
झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:50 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
झांसी। हरदोई एवं झांसी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला प्रदीप शुक्ला उर्फ काली सरकार ने रविवार को एक अज्ञात स्थान से वीडियो जारी करके अपनी सफाई पेश की। करीब पांच मिनट लंबे इस वीडियो में उसने खुद को बेकसूर बताते हुए अपने खिलाफ साजिश रचे जाने का आरोप लगाया। उसने वीडियो में खुद को हरिद्वार में होने की बात कहते हुए हरदोई की अदालत में हाजिर होने की बात भी कही।
शनिवार को उसकी तलाश में हरदोई पुलिस झांसी पहुंची थी, लेकिन इसकी भनक लगते ही काली सरकार अपने मऊरानीपुर स्थित आश्रम की चाहरदीवार लांघकर भाग निकला था। इसके बाद से पुलिस उसके ठिकानों में दबिश दे रही है। यहां से वह गुप्त स्थान में जा छिपा। रविवार रात उसने वीडियो जारी करके खुद को हरिद्वार में बताया। उसने कहा कि उसके खिलाफ साजिश रचकर फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसका कोई दोष नहीं है। पैसों के लालच में उसे फंसाया जा रहा है।
बोलो-पुलिस ने नहीं मिला वारंट
उसने दावा किया कि हरदोई पुलिस से उसे कोई वारंट नहीं मिला। वारंट मिलने पर वह खुद कोर्ट में हाजिर होता। अब वह हरिद्वार से हरदोई पहुंचकर अपना वारंट रिकॉल कराएगा। झांसी में उसने कुछ लोगों पर खुद को बंधक बनाकर रखने एवं मारपीट किए जाने का भी उसने आरोप लगाया।
विज्ञापन
पुलिस बोली-आरोपी का कुछ पता नहीं
वहीं, सीओ मऊरानीपुर रत्नेश्वर सिंह का कहना है कि आरोपी के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला है। उसको पुलिस तलाशने में जुटी है। बता दें, मऊरानीपुर थाने में भी आरोपी प्रदीप शुक्ला के खिलाफ कुछ दिनों पहले ही पॉक्सो समेत किशोर से दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। झांसी पुलिस भी उसे तलाश रही है। उसने अपना मेडिकल भी नहीं कराया है।
विज्ञापन
शनिवार को उसकी तलाश में हरदोई पुलिस झांसी पहुंची थी, लेकिन इसकी भनक लगते ही काली सरकार अपने मऊरानीपुर स्थित आश्रम की चाहरदीवार लांघकर भाग निकला था। इसके बाद से पुलिस उसके ठिकानों में दबिश दे रही है। यहां से वह गुप्त स्थान में जा छिपा। रविवार रात उसने वीडियो जारी करके खुद को हरिद्वार में बताया। उसने कहा कि उसके खिलाफ साजिश रचकर फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसका कोई दोष नहीं है। पैसों के लालच में उसे फंसाया जा रहा है।
विज्ञापन
बोलो-पुलिस ने नहीं मिला वारंट
उसने दावा किया कि हरदोई पुलिस से उसे कोई वारंट नहीं मिला। वारंट मिलने पर वह खुद कोर्ट में हाजिर होता। अब वह हरिद्वार से हरदोई पहुंचकर अपना वारंट रिकॉल कराएगा। झांसी में उसने कुछ लोगों पर खुद को बंधक बनाकर रखने एवं मारपीट किए जाने का भी उसने आरोप लगाया।
विज्ञापन
पुलिस बोली-आरोपी का कुछ पता नहीं
वहीं, सीओ मऊरानीपुर रत्नेश्वर सिंह का कहना है कि आरोपी के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला है। उसको पुलिस तलाशने में जुटी है। बता दें, मऊरानीपुर थाने में भी आरोपी प्रदीप शुक्ला के खिलाफ कुछ दिनों पहले ही पॉक्सो समेत किशोर से दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। झांसी पुलिस भी उसे तलाश रही है। उसने अपना मेडिकल भी नहीं कराया है।